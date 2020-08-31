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Ляшко: выборы проведут даже в красной зоне, если не будет чрезвычайного положения

31.08.2020 / 18:43
Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что местные выборы 25 октября будут проведены даже в регионах "красной зоны" по распространению COVID-19, если в Украине не будет введено чрезвычайного положения.

Об этом заявил Ляшко в комментарии программе "Факты недели" на телеканале ICTV

Прямая речь: "Если не будет введено чрезвычайного положения, то выборы будут проведены, в том числе, в красной зоне.

Мы сейчас уже наработали все рекомендации, в качестве примера брали выборы Польши, взяли их опыт".

Напомним, 31 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Источник

выборы, Ляшко
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