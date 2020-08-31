ЦИК объявила дату начала избирательной кампании

"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

В ЦИК отметили, что при этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года № 160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", № 161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа 2020 года № 176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года".

Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 года № 163 "О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный Календарный план в новой редакции.

Напомним, Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

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