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Юрист отметила выборочную реакцию власти на происходящее в Украине

27.08.2020 / 21:12
Под Харьковом члены националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус" напали на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!".

Двое похищены, пишет Страна.

В своем обращении в Фейсбук Кива заявил, что обвиняет власть и требует немедленной реакции президента на существующие правонарушения.

Так же он напомнил, что два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов "Патриоты за жизнь!" в центре Киева. И не было никакой реакции ни президента, ни правоохранительной системы.

В отличии от случаев, когда власти отреагировали, например, на пожар в доме активиста, главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

На это обратила внимание народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Да, возможно в чьём-то понимании, это не такое ужасное событие как поджог машины журналиста "Схем", или дома Виталия Шабунина, но мы тоже ждём реакции Президента! И что там твиттеры посольств, не выражают обеспокоенность?», - написала юрист в своем телелеграмм-канале.

президент, Кива, Шабунин, Славицкая, "Схемы"
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