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Президент наградил орденом мукачевского митрополита УПЦ

27.08.2020 / 19:59
Президент наградил орденом мукачевского митрополита УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Награждение состоялось по случаю Дня Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственным орденом «За заслуги» II степени митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий указ опубликован на сайте president.gov.ua.

Награждение состоялось по случаю Дня Независимости.

В документе подчеркивается, что соответствующими наградами отмечен ряд украинцев за «значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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