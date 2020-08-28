За месяц количество госпитализированных с COVID-19 возросло почти вдвое - Степанов

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 августа.

"Коронавирус и дальше распространяется по всей стране, растет количество больных, госпитализированных. Сегодня утром это 6505 человек. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тыс.", - акцентировал Степанов.

Он отметил, что за сутки заболели 65 детей, 137 медработников, зафиксировано 49 летальных исходов.

Министр добавил, что за предыдущие сутки проведено 41 294 тестирования на коронавирус. Из них 20 730 - методом ПЦР, 20 564 - методом ИФА.

В Украине по состоянию на 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки - 1974.

Источник