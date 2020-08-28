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Стрельба в Харьковской области: число пострадавших возросло

28.08.2020 / 08:37
В результате стрельбы вблизи Люботина в Харьковской области пострадали четыре человека. Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, все пострадавшие получили ушибы и огнестрельные ранения конечностей.

Предварительно установлено, что на автодороге Киев-Харьков несколько автомобилей догнали микроавтобус и остановили его, после чего нападавшие через разбитое окно начали стрелять из пистолета резиновыми пулями.

Правоохранители задержали 14 подозреваемых в причастности к нападению. По факту инцидента возбудили дела по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Автомобили, на которых двигались нападавшие, нашли на АЗС возле Краснограда.

Напомним, неизвестные расстреляли микроавтобус вблизи Люботина вечером 27 августа.

Сначала полиция сообщала о двух пострадавших в результате нападения на микроавтобус в Харьковской области.

В МВД считают, что стрельба в Харьковской области является конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все заказчики стрельбы под Харьковом понесут наказание. 

"Национальная полиция задержала всех участников конфликта, которые ехали из политических гастролей и устроили стрельбу на трассе. Никто не погиб, участники схватки получили легкие ранения. Те, кто заказал эти разборки, понесут наказание от государства", - заявил Арсен Аваков.

Источник

стрельба, Харьков, МВД
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