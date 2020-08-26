Суд взялся за дело Шеремета: будут присяжные

Об этом шла речь на подготовительном заседании суда

Прямая речь судьи: "Назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта судом присяжных в открытом судебном заседании на 12 часов 4 сентября".

Заседание проводили председательствующая судья Оксана Голуб, судьи-участники коллегии Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

Все трое подозреваемых требуют суда присяжных.

Председательствующая судья посоветовала подозреваемой Яне Дугарь взять обвинительный акт, чтобы знать, от чего защищаться. Голуб отметила, что если обвиняемой не открыли какие-то доказательства, то это ей на руку, потому что потом эти доказательства можно признать недопустимыми.

Также суд оставил подозреваемого Андрея Антоненко под стражей до 23 октября. Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом также до 23 октября. Яна Дугарь также остается под следствием до той же даты.

Напомним: ранее часть участников Марша Независимости пришли под Офис президента с требованием освободить фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Источник