Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с Путиным ради мира

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Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"26.08.2020 / 09:01
Коронавирус помог Украине переторговать зарубежье и выйти "в плюс" впервые за 15 лет26.08.2020 / 07:42Последние новости рубрики
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17:59
Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть — Госстат
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11:15
Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформы
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17:59
Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ
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09:42
Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ
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15:54
Шевченко рассказал, когда ждать второго транша МВФ
- 17:59
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07:55
В Киеве обновили часть Пейзажной аллеи
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09:17
На Львовщине открыли мурал, посвященный Кузьме Скрябину
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08:05
Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч
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09:14
В Киеве прошел марш "За свободную Беларусь"
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07:50
СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"
- 07:55
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
- 08:00