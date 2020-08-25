Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Как пишет издание, Кушнер и Дмитриев общаются достаточно часто "дистанционно, иногда - через посредников". В ходе контактов они обсуждают то, "как США и Россия могли бы работать вместе".

В частности, сообщили источники, они обсуждали различные вопросы: "от создания совместного делового совета для увеличения инвестиций до работы над ближневосточным мирным соглашением, оказания помощи в ведении переговоров по недавней сделке ОПЕК".

То, что Россия в разгар распространения коронавируса направила в США груз медицинской помощи, также является результатом контактов Кушнера и Дмитриева, пишет Daily Best.

"В течение многих лет администрация Трампа пыталась найти способы сотрудничества с Россией на мировой арене, но эти усилия потерпели неудачу в основном из-за того, что Москва продолжала заниматься деятельностью, угрожающей национальной безопасности США: от хакерских атак до якобы имевших место вознаграждений за убийства американских солдат в Афганистане", - отмечает издание.

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