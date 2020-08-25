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В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

25.08.2020 / 14:23
Президент США Дональд Трамп считает, что лечение инфицированных COVID-19 пациентов с помощью плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, является прорывом.

Он заявил журналистам, что в результате применения плазмы смертность снижается на 35%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально санкционировало использование плазмы для лечения.

В распространенном сообщении ведомства говорится, тем не менее, что "экстренное разрешение на лечение больных с COVID-19" носит экспериментальный характер.

Наблюдатели рассматривают этот шаг как стремление укрепить позиции Трампа накануне открывающегося в понедельник съезда Республиканской партии, который должен официально выдвинуть действующего президента кандидатом на пост главы государства на ноябрьских выборах.

Источник

коронавирус, Трамп, COVID-19
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