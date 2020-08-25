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Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ
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В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом
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13:21
Взрыв на газопроводе в Сирии привел к отключению электроснабжения по всей стране
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11:17
Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем
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НАТО отреагировал на заявления Лукашенко о возможном применении войск в Беларуси
- 14:54
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Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ
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Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ
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Шевченко рассказал, когда ждать второго транша МВФ
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Министр юстиции подозревает сговор в деле об обслуживании депозитов оффшоров Суркисов ПриватБанком
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Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале - Шмыгаль
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На Львовщине открыли мурал, посвященный Кузьме Скрябину
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Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч
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В Киеве прошел марш "За свободную Беларусь"
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СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"
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В Днепре провели огневые испытания двигателей для новой ракеты "Циклон-4"
- 09:17
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Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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