МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек", - говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

При этом, по данным МВД, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста с требованием пересмотра официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

По оценке СМИ и телеграм-каналов, в акции приняли участие несколько сот тысяч человек.

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