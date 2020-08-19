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На Буковине община УПЦ строит новый храм, вместо захваченного ПЦУ

19.08.2020 / 12:17
На Буковине община УПЦ строит новый храм, вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
18 августа в селе Кальновцы совершили закладку камня для строительства нового храма

На Буковине община Украинской Православной Церкви села Кальновцы, пострадавшая от захвата активистами ПЦУ, построила для себя временный храм и теперь приступает к строительству постоянного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, 18 августа в селе Кальновцы совершили закладку камня для строительства нового храма.

«Мы с вами являемся живыми свидетелями Божьего благословения, как на Буковине отстраиваются общины, приумножаются приходы, прихожане, священники, монахи. Как Церковь Христова, очищенная трудностями и преследованиями, становится только крепче и многочисленнее», – подчеркнули в пресс-службе в епархии.

Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года распоряжением главы Черновицкой ОГА община УПЦ в Кальновцах была незаконно перерегистрирована в ПЦУ. Верующие лишились доступа к храму и молились в частном доме. 2 апреля 2020 года митрополит Мелетий освятил в Кальновцах временный храм УПЦ в честь святого великомученика Пантелеимона.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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