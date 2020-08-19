В Черкасской епархии встретили нового архиерея УПЦ

В Черкассах в кафедральном Свято-Михайловском соборе Украинской Православной Церкви верующие встретили нового правящего архиерея, назначенного Священным Синодом УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, архиепископа Феодосия (Снигирёва) представил собравшемуся духовенству и верующим Черкасской епархии управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний зачитал решение Синода о назначении владыки Феодосия и пожелал ему достойно продолжать ревностное служение Богу, которым прославил свою память почивший митрополит Софроний.

В соборе был отслужен молебен с прошением о том, чтобы Господь ниспослал благословение на архипастырский подвиг владыки Феодосия.

«Владыка Софроний был человеком и архипастырем с большой буквы. И не потому, что он построил величественный собор, в котором мы сейчас находимся, и множество других храмов. Владыка Софроний был человеком глубокой веры, искреннего сердца, что вызывало любовь и почёт со стороны других людей. Для многих из вас он стал духовным отцом, а немало присутствующих тут священников именно из его рук приняли священническую благодать. Поэтому я хорошо осознаю всю ответственность, которая на меня возложена: что люди будут сравнивать мои шаги, слова, взгляды и поступки с тем, как это было у владыки Софрония», - сказал архиепископ Феодосий в своем слове.

Затем владыка попросил священников, монахов, монахинь и верующих о молитвах.

«Я верю в то, что нахожусь перед вами на этой кафедре не без воли Божией. Не без трепета я узнал, что могу получить своё назначение сюда, в Черкассы. Но некоторые обстоятельства в моей жизни указывали на то, что на это есть воля Божия, и это придаёт мне сил начинать новую страницу в истории Черкасской епархии», — сказал архиепископ.

Как сообщалось ранее, решением Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 17 августа в Киево-Печерской лавре, архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев) назначен новым управляющим Черкасской и Каневской епархией.