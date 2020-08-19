Дело Шеремета: защита Антоненко опубликовала "доказательства в опровержение обвинения"

Об этом сообщает сайт юридической фирмы "Сенс Украина", занимающейся защитой Антоненко

На сайте отмечается, что открытые материалы в двух томах содержат доказательства в опровержение обвинения.

Бумажные материалы содержат два тома. Первый том называется "Нарушение прав человека и предвзятость следствия", второй - "Доказательства, собранные в опровержение обвинения".

Дословно: "Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых, нарушениям прав человека в ходе расследования. Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования".

"Публикуются материалы, открытые стороне обвинения защитой Андрея Антоненко 3 августа 2020 года. В частности, ссылки на скачивание резервных копий его социальных профилей, переписка с профессором Бирчем и органом досудебного расследования".

Защита Антоненко публикует полную копию его профиля Facebook за 2016 год, полную копию профиля Facebook Loui Cyfer (второй аккаунт Антоненко) и полную копию профиля RiffMa$ter в сети Vkontakte.

Отмечается, что из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию. Защита добавляет, что сохраняет у себя полные резервные копии профилей Антоненко в соцсетях.

Дословно: "Копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс. Фрагменты предоставим по запросу".

Отмечается, что опубликованы не все доказательства, на которые ссылается защита.

"Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антропометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения. Мы постепенно будем их публиковать после получения обвинительного акта", - говорится в сообщении.

"Сенс Украина" также заявляет, что защите до сих пор не предоставлены оригиналы выводов профессора Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.).

Отмечается, что защита Антоненко продолжает проводить ряд экспертиз и "собирает ряд доказательств, включая визуализацию и 3D-моделирование, а также анализирует некоторые собранные стороной обвинения материалы". Их также обещают публиковать.

Напомним, 12 августа суд отказался отпускать из-под ареста музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

11 августа подозреваемую Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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