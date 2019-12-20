Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским

Об этом сообщает Facebook-страница адвоката Святослава Жерновникова

Согласно обнародованному иску, Антоненко судится с министром внутренних дел Арсена Авакова, президента Владимира Зеленского, первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапки.

В иске указывается, что во время брифинга 12 января, на котором озвучивались имена подозреваемых по делу Шеремета, было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности и принципам неприкосновенности чести и достоинства гражданина.

Дословно: "Как видно из комментариев ответчиков по этому иску, во время проведения этого брифинга и других сообщений по поводу этого дела, участники брифинга вообще пренебрегли правовыми принципами, закрепленными в Конституции Украины. Ответчики, увлекшись своими "успехами" в этом резонансном деле, нарушили мои права и права других фигурантов этого дела".

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.

Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.

18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.

В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.

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