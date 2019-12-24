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В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине

24.12.2019 / 09:42
В подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета в 2016 году использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины по материалам Главного следственного управления.

"Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у Антоненко вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50, корпус которой был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А, оба 1987 года изготовления.

"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст.63 Конституции Украины, а также отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Источник 

Шеремет, убийство Шеремета, Антоненко, подрыв автомобиля
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