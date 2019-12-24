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Главным событием года украинцы считают освобождение моряков и политзаключенных

24.12.2019 / 10:23
Событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы Президента (44%).

Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 13-17 декабря 2019 года.

Кроме того, каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривни.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 13-17 декабря 2019 года.

Источник 

опрос, Рейтинг, событие года
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