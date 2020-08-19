Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Это отмечает глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем главы украинской делегации. Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент Зеленский, и руководитель Офиса президента Ермак, - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Кравчук отметил, что для движения вперед очень важно знать не только мнение "руководителей этих образований" (на территории ОРДЛО – ред.), или политических сил, или мнение Российской Федерации, а нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда.

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела. Я сегодня подал представление президенту Украины, чтобы Витольда Павловича Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе", - указал Кравчук.

Источник