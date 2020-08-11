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На Закарпатье верующие отстояли храм УПЦ от незаконного перехода в ПЦУ

11.08.2020 / 18:03
На Закарпатье верующие отстояли храм УПЦ от незаконного перехода в ПЦУ
Свято-Успенский храм Источник: Центр информации УПЦ
Защитить храм пришли несколько сотен прихожан

На Закарпатье в селе Деловое произошел очередной конфликт вокруг Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви, который пытаются незаконно перевести в Православную Церковь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pershij.com.ua, 10 августа на территории Свято-Успенского храма УПЦ собрались несколько неизвестных местной общине людей, чтобы убедить перевести церковь в ПЦУ.

«Сейчас Свято-Успенский храм принадлежит Украинской Православной Церкви, а переход в ПЦУ местные жители считают неуместным»,  - заявили верующие, которые пришли отстоять свой храм и вели прямые трансляции происходящего в соцсетях.

Защитить храм пришли несколько сотен прихожан.

Собравшиеся на территории прихожане храма УПЦ рассказали о махинациях со списками, которые формировали для перевода прихода в ПЦУ, а также о том, что многие из подписавшихся за ПЦУ или вообще никогда не посещали храм, или уже вернулись в общину, поняв, что их обманули.

«Наколотили, никаких сборов не было, не выбирался ни глава, ни секретарь – ничего», –сообщили прихожанки общины села Деловое.

Как сообщалось ранее, неправдивая информация о переходе общины УПЦ в ПЦУ в Деловом появилась на сайте Закарпатской епархии ПЦУ 28 июня. Опубликованная ею документация – выдержка из реестра юридических лиц и реестра прав на недвижимое имущество – относится к 2019 году, когда в районе пытались увеличить число переходов в ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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