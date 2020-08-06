В Церкви заявили, что сожжение Библий активистами BLM оскорбляет чувства верующих

Сожжение Библий активистами «Black Lives Matter» дискредитирует само движение и оскорбляет христиан.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

«Когда сторонники движения «Black Lives Matter» проводят мирные выступления против расизма в США, тут, наверное, есть почва для диалога. Но когда основным образом действий митингующих становится насилие, грабеж и разрушение неприятных им культурно-религиозных символов, то они теряют всякое моральное право выступать против несправедливости», - заявил Владимир Легойда.



Как сообщалось в СМИ, активисты движения «Black Lives Matter» в американском городе Портленд сожгли десятки Библий и американский флаг только потому, что «Иисус был белым».



«Возможно, мы тут, в России, не можем до конца понять мотивы протестующих сторонников движения «Black Lives Matter» в США. Но как бы там ни было, оскорбление религиозных чувств большинства населения страны (около 70% христиан) якобы во имя борьбы с расизмом - это выглядит очень неубедительно и в первую очередь дискредитирует само движение», - подчеркнул Владимир Легойда.