В Почаевской Лавре сотни верующих УПЦ отметили день памяти Почаевской иконы Богородицы

В Свято-Успенской Почаевской лавре сотни верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в празднованиях в честь чудотворной Почаевской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ, торжества, посвященные Почаевской иконе Божией Матери, начались накануне с крестного хода после поздней литургии, во время которого Почаевскую чудотворную икону перенесли из Успенского собора Лавры в новый Преображенский собор.

Божественную литургию в день праздника возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк в присутствии 16 архиереев, многочисленного духовенства, монашества и верующих.

Завершилось празднование крестным ходом вокруг Почаевской обители и молебном с акафистом перед чудотворным образом Почаевской Божией Матери.



***История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской – вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.

По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.

Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.

В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо – Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.

Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.