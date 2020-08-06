Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса – Резников

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на колонку вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первого замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова для Atlantic Council

Прямая речь: "Украина в настоящее время разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины.

Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне".

По словам Резникова, этот процесс должен начать набирать обороты как можно скорее в районах Донбасса, подконтрольных украинскому правительству, а затем он может распространиться на оккупированные Россией районы после их освобождения.

Резников отметил, что инвесторы в современном мире работают и в горячих точках.

По его словам, он провел десятки бесед с иностранными дипломатами, представителями международного бизнеса и украинскими инвесторами, которых гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

Резников считает, что сейчас важно создать особый инвестиционный режим в контролируемой части Донбасса.

По его словам, как неотъемлемую часть этих планов власть рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Для этого хотят создать целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям.

Представить Кабмину дорожную карту экономического развития Донбасса планируют в сентябре. Потом потребуется около 6 месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты при участии экспертов.

Резников подчеркнул, что необходимо изначально задать правильный тон, что данная стратегия – это "не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".

По его мнению, в условиях коронавируса, Украина идеально подходит для диверсификации производств за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к странам ЕС, а регион Донбасса обладает многими специфическими характеристиками, чтобы играть ведущую роль в этом процессе.

Резников считает очевидным, что на седьмом году войны российское толкование "особого статуса" для Донбасса неприемлемо, поскольку этот подход специально разработан для ускорения распада Украины.

По его словам, прочный мир может быть достигнут только путем создания более светлого будущего для людей восточной Украины.

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