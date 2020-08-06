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В Киеве скачок заболеваемости COVID-19, один человек умер

06.08.2020 / 11:20
За сутки в столице зафиксировали 150 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек умер.

Об этом 5 августа сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 1 человек умер".

Среди новых больных 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет, 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет. Также больны 6 медиков.

25 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (29), Дарницком (27) и Соломенском (23) районах.

Всего в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 139 киевлян, преодолели болезнь 3088 жителей (из них 44 за минувшие сутки).

Напомним, за сутки 2 августа в столице зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, за 3 августа COVID-19 подтвердили у 108 человек.

За 29 июля в столице коронавирус обнаружили у 199 жителей Киева – это было наибольшее количество за все период пандемии.

Источник

статистика, коронавирус, Киев
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