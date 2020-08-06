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Кабмин утвердил стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

06.08.2020 / 10:18
Кабинет министров утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Названы типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 5 августа.

Речь идет о таких типах территорий: горные территории Украинских Карпат, побережье Черного и Азовского морей, зоны влияния международных транспортных коридоров, приграничные регионы в том числе в неблагоприятных условиях, естественно заповедные территории, городские агломерации, центры экономического роста, монофункциональные городские поселения, сельские поселения в неблагоприятных условиях.

Стратегическими целям регионального развития являются:

формирование сплоченной страны в социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях,
повышение уровня конкурентоспособности регионов,
развитие эффективного многоуровневого управления.

Кроме того, введены новые подходы к политике регионального развития:

переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий на основе стимулирования использования собственного потенциала,
оказания поддержки отдельным территориям, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития и тому подобное.

На заседании правительства министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что центральным объектом государственной политики определили различные типы территории и отошли от стандартной привязки такой, как области, села и города.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало "дорожную карту" развития туризма в Украине.

Источник

Кабмин, региональное развитие
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