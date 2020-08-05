МАУ отменила рейсы по 10 направлениям до конца августа

Об этом сообщили в пресс служба авиакомпании.

"Сейчас из-за удлинения указанных запретов (относительно свободного пересечения границы Шенгенской зоны для граждан Украины - ред.) Авиакомпания вынуждена внести в августовский расписание рейсов новые коррективы. К концу августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку ( GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам (АMS) - Киев, Киев - Лондон (LGW) - Киев, Киев - Париж (CDG) - Киев, Киев - Торонто (YYZ) - Киев, Киев - Ницца (NCE) - Киев, Киев - Дубай (DXB) - Киев, Киев - Стамбул (IST) - Киев, Одесса - Стамбул (IST) - Одесса, Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев, Одесса - Тель Авив (TLV) - Одесса, Киев - Милан (MXP) - Киев, Киев - Неаполь (NAP) - Киев, Киев - Мюнхен (MUC) - Киев, Киев - Ереван (EVN) - Киев, Киев - Мадрид (MAD) - Киев Киев - Каир (CAI) - Киев.

Изменения частот состоятся на таких маршрутах: Киев - Лондон (LGW) - Киев - из-за нестабильного спрос на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа; Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотные рейсы каждую субботу; Киев - Торонто (YYZ) - Киев - планируются рейсы 1, 15 и 29 августа из возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа; Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотные рейсы еженедельно; Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотные рейсы каждую субботу; Киев - Дубай (DXB) - Киев - по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частоте 5 августа и будет рейсами по четвергам в период 13-27 августа; Киев - Стамбул (IST) - Киев - каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частоте 5 августа и будет дополнительно по пятницам в период 07-28 августа.

Также сообщается, что рейсы Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев - четверг, каждую субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник, а Киев - Мадрид (MAD) - Киев - по пятницам в период 07-28 августа и будет с дополнительной частотой 31 августа.

МАУ также сообщает, что внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение каждой недели", - отмечают в авиакомпании.

Рейсы Киев - Львов - Киев будут выполняться в львовском направлении 21 августа и 28 августа, а в направлении Львов - Киев 24.08 (в пятницу) и 30.08 (воскресенье).

Напомним, ранее Европейский Союз позволил въезд туристам из так называемого "безопасного" списка, в который Украина не вошла.

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