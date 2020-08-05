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ФБР приходило с обысками в офисы Коломойского в Кливленде - СМИ

05.08.2020 / 16:51
В Кливленде ФБР во вторник, 4 августа, пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщает Сleveland.com

Агент ФБР Вики Андерсон сообщил, что обыски прошли в офисах группы управления Optima в Кливленд-центре.

Optima - это конгломерат компаний по всем Соединенным Штатам, у которого есть интересы в сфере недвижимости в Кливленде. Речь идет о Кливленд-Центре и 55 зданиях на Общественной площади Кливленда.

Андерсон заявил, что обыски также прошли в Майами.

Напомним, в начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.

Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Источник

Коломойский, ФБР, обыски
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