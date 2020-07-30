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На Винничине при поддержке УПЦ провели молодежный футбольный турнир

30.07.2020 / 15:44
На Винничине при поддержке УПЦ провели молодежный футбольный турнир
Футбольный турнир Источник: Центр информации УПЦ
Лучшие игроки турнира также получили подарки от городского совета

В Винницкой области, в Хмельнике, Молодежный отдел Винницкой епархии Украинской Православной Церкви провел футбольный турнир для молодежи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, турнир состоялся при участии духовенства УПЦ и представителей городской администрации.

Все участники состязаний получили грамоты и подарки от митрополита Варсонофия.

Лучшие игроки турнира также получили подарки от городского совета.

«Благодарим всех, кто потрудился над организацией соревнований. Благодарим всех игроков, которые честно боролись за призовые места, а также тренеров и священников, которые приняли участие в соревновании», - поделились организаторы соревнования.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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