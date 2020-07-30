Патриарх Кирилл объяснил, что самое важное в служении Церкви

Служение священников нужно оценивать не количеством построенных храмов, а по результатам воздействия Церкви на умы современников.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает Патриархия.ру.

«Все, что мы делаем, должно быть направлено на изменение духовной жизни нашего народа, иной цели у нас нет. Торжественными богослужениями, количеством храмов мы не можем оценивать нашу жизнь и наше служение – его следует оценивать только по результатам реального воздействия Церкви на умы и сердца наших современников», – отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

По словам Патриарха, между тем, что есть, и тем, что должно быть, «существует определенный «зазор», причина которого – теплохладность, неумение, лень, необразованность и многие другие факторы, которые мешают нам быть на высоте того великого служения, к которому Господь нас призвал».

Патриарх Кирилл призвал Церковь взаимодействовать с научным сообществом, с интеллигенцией – с теми, кто «действительно способен творчески раскрывать свои таланты и кто нередко нуждается в духовной поддержке».

«Дело не в том, чтобы мы давали менторские советы, глядя сверху вниз, а в том, чтобы мы были рядом с такими людьми. Поверьте, очень многие в этом нуждаются. Если чего и не хватает в нашей пастырской работе, так это взаимоотношений с нашей современной интеллигенцией, которая в силу неких критических установок, свойственных интеллигенции, нередко впадает в крайности, и плодом деятельности которой часто бывает не созидание, а разрушение», – подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

«Для Церкви очень важно, что собой представляет наш народ и каким он должен быть. И поэтому не только проповедь в храме, но и личная работа с людьми, расширение круга влияния, работа с теми, кто готов нас поддержать, – вот что мы с вами должны совершать, сопровождая горячей молитвой, крепкой верой и, конечно, служением Божественной литургии, в которой всё и обретает единственно верный и вечный смысл», - заключил Патриарх Кирилл.