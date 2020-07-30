Войти | Зарегистрироваться
15:53

четверг,
30 июля
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл объяснил, что самое важное в служении Церкви

30.07.2020 / 15:03
Патриарх Кирилл объяснил, что самое важное в служении Церкви
Патриарх Кирилл Источник: Патриархия.ру
Патриарх Кирилл призвал Церковь взаимодействовать с научным сообществом, с интеллигенцией – с теми, кто «действительно способен творчески раскрывать свои таланты и кто нередко нуждается в духовной поддержке»

Служение священников нужно оценивать не количеством построенных храмов, а по результатам воздействия Церкви на умы современников.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает Патриархия.ру.

 «Все, что мы делаем, должно быть направлено на изменение духовной жизни нашего народа, иной цели у нас нет. Торжественными богослужениями, количеством храмов мы не можем оценивать нашу жизнь и наше служение – его следует оценивать только по результатам реального воздействия Церкви на умы и сердца наших современников», – отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

По словам Патриарха, между тем, что есть, и тем, что должно быть, «существует определенный «зазор», причина которого – теплохладность, неумение, лень, необразованность и многие другие факторы, которые мешают нам быть на высоте того великого служения, к которому Господь нас призвал».

Патриарх Кирилл призвал Церковь взаимодействовать с научным сообществом, с интеллигенцией – с теми, кто «действительно способен творчески раскрывать свои таланты и кто нередко нуждается в духовной поддержке».

«Дело не в том, чтобы мы давали менторские советы, глядя сверху вниз, а в том, чтобы мы были рядом с такими людьми. Поверьте, очень многие в этом нуждаются. Если чего и не хватает в нашей пастырской работе, так это взаимоотношений с нашей современной интеллигенцией, которая в силу неких критических установок, свойственных интеллигенции, нередко впадает в крайности, и плодом деятельности которой часто бывает не созидание, а разрушение», – подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

«Для Церкви очень важно, что собой представляет наш народ и каким он должен быть. И поэтому не только проповедь в храме, но и личная работа с людьми, расширение круга влияния, работа с теми, кто готов нас поддержать, – вот что мы с вами должны совершать, сопровождая горячей молитвой, крепкой верой и, конечно, служением Божественной литургии, в которой всё и обретает единственно верный и вечный смысл», - заключил Патриарх Кирилл.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.