Войти | Зарегистрироваться
13:00

вторник,
21 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Состоялся юбилейный крестный ход с чудотворной иконой «Призри на смирение»

21.07.2020 / 11:46
Состоялся юбилейный крестный ход с чудотворной иконой «Призри на смирение»
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Паломники преодолели около 50 километров и поздно вечером достигли Ризоположенского монастыря

На Киевщине состоялся двадцатый крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение» в Ризоположенский мужской монастырь села Томашевка Фастовского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», крестный ход был посвящен 600-летию явления чудотворного образа и 20-летию основания обители.

«Участие в крестном ходе приняли священнослужители, монашествующие и многочисленные миряне. Кроме иконы «Призри на смирение» верующие несли еще два чудотворных образа Пресвятой Богородицы – «Рудосельская» и «Услышительница». Во время остановок возле святынь совершались молебны, перед возобновлением движения иконы проносились над верующими», - поделились организаторы.

Крестный ход начался после Божественной литургии в храме Архистратига Михаила села Белогородка Киево-Святошинского района. Возглавили шествие наместник Введенского мужского монастыря г. Киева архиепископ Фастовский Дамиан и архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

По традиции маршрут прошел через три района Киевской области: Киево-Святошинский, Макаровский и Фастовский. Паломники преодолели около 50 километров и поздно вечером достигли Ризоположенского монастыря.

На память каждый паломник получил памятную грамоту участника юбилейного крестного хода.

Икона Божией Матери «Призри на смирение» написана в XIX веке с чудотворного образа 1420 года, явившегося на Каменном озере в Псковской области. В Введенский храм Киева передана в 1992 году схимонахиней Феодорой (Тоцкой), хранившей икону в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, ученые признали изображение нерукотворным. В 1995 году официально прославлена Церковью как чудотворная.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июля
20 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.