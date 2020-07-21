Зеленский: убийство Шеремета - это позор для Украины

Также к заявлениям о беспристрастном расследовании присоединилось посольство США.

Об этом свидетельствует сообщение президента Владимира Зеленского и сообщение посольства США

Прямая речь Зеленского: "Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета.

В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами.

У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов.

А еще это преступление – позор для Украины".

Зеленский добавил, что украинскому обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства по делу Шеремета.

По его словам, обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Шеремета, а впоследствии – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления.

Дословно сообщение посольства США: "В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил убийство".

Напомним: мемориал Павла Шеремета открыли в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шереметпогиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Кузьменко и Антоненконаходятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он вышеубийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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