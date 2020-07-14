Дело Шеремета: суд оставил Антоненко и Кузьменко под стражей

Об этом объявил председательствующий судья на заседании 13 июля.

«Решение следователя судьи Печерского райсуда, которым продлен относительно Антоненко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - оставить без удовлетворения», - заявил он.

Антоненко хотели взять на поруки народные депутаты от «Евросолидарности» Ирина Фриз и Николай Величкович, волонтеры Мирослав Гай, Елена Щербина и Юлия Гончарова, экс-депутаты Татьяна Черновол и Андрей Тетерев, автор телепроекта «Служба розыска детей» Руслан Горовой и другие.

Также намерение взять Антоненко на поруки выразили в суде Алексей Никифоров, который отметил, что является сейчас командиром Антоненко в ВСУ, и Александр Гагаев, заявивший, что был первым командиром Антоненко в зоне боевых действий.

Кроме того, Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтерке Юлии Кузьменко. Об этом объявила следственный судья Олеся Батрин.

«Следственный судья Батрин, рассмотрев ходатайство об изменении меры пресечения Кузьменко, постановила: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказала она.

Определение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугар Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

В Нацполиции 2 июля заявили, что готовы направить в суд дело об убийстве Шеремета.

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