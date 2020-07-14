Войти | Зарегистрироваться
14:24

вторник,
14 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Дело Шеремета: суд оставил Антоненко и Кузьменко под стражей

14.07.2020 / 13:54
Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко («Риффмастера») под стражей.

Об этом объявил председательствующий судья на заседании 13 июля.

«Решение следователя судьи Печерского райсуда, которым продлен относительно Антоненко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - оставить без удовлетворения», - заявил он.

Антоненко хотели взять на поруки народные депутаты от «Евросолидарности» Ирина Фриз и Николай Величкович, волонтеры Мирослав Гай, Елена Щербина и Юлия Гончарова, экс-депутаты Татьяна Черновол и Андрей Тетерев, автор телепроекта «Служба розыска детей» Руслан Горовой и другие.

Также намерение взять Антоненко на поруки выразили в суде Алексей Никифоров, который отметил, что является сейчас командиром Антоненко в ВСУ, и Александр Гагаев, заявивший, что был первым командиром Антоненко в зоне боевых действий.

Кроме того, Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтерке Юлии Кузьменко. Об этом объявила следственный судья Олеся Батрин.

«Следственный судья Батрин, рассмотрев ходатайство об изменении меры пресечения Кузьменко, постановила: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказала она.

Определение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугар Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

В Нацполиции 2 июля заявили, что готовы направить в суд дело об убийстве Шеремета.

Источник

суд, Шеремет, Кузьменко, Антоненко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.