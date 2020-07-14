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"Слуги" выносят на рассмотрение Рады закон Бужанского о языке

14.07.2020 / 14:15
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект об обучении на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

Об этом шла речь на заседании согласительного совета, сообщают Facebook-страницы нардепов "ЕС" Андрея Парубия и Владимира Вьятровича

Прямая речь Корниенко: "В нашей фракции есть просьба. Законопроект 2362 о переходе русскоязычных школ на украинский язык его обязательно включить в повестку дня на этой неделе.

Он сейчас немного ниже двинулся на следующую неделю, то есть на сентябрь, а в сентябре это уже должно происходить. Здесь логика чисто такая по времени. 2362 просим подвинуть на эту неделю".

Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил аппарату Рады учесть законопроект, например, на четверг в повестку дня работы парламента.

Речь идет о законопроекте № 2362 нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского. Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

В комитете Рады отметили, что законопроект Бужанского "влияет на показатели государственного бюджета (приведет к увеличению расходов)".

Также в комитете добавили, если закон Бужанского примут до 15 июля 2020 года, то он вводиться в действие не ранее 1 января 2021 года, а после 15 июля 2020 - не ранее 1 января 2022 (или 1 января следующего за этим года в зависимости от времени принятия закона).

Нардепы "Евросолидарности" Парубий и Вятрович призывают украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, так как законопроектом предлагается отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

Вятрович отметил, что в случае принятия закона, переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года будет отменен.

В частности, Бужанский предлагает отказаться от этой нормы, а взамен хочет, чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Источник

ВР, закон о языке, Слуга народа
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