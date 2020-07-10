Митрополит Антоний рассказал о двух способах ощутить поддержку Бога

Существует несколько способов, которые помогут правильно настроить духовное зрение, чтобы в полной мере ощутить щедрость и заботу Господа о каждом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы часто не в состоянии постигнуть, насколько Господь щедр к нам. Принимаем как должное незаслуженные успехи, спонтанную удачу; как случайности – спасительный выход из сложной ситуации; как совпадения – внезапные встречи и находки. Умение видеть щедрость Божию – труд, постоянный и кропотливый. Для этого нужно настроить духовное зрение особым образом: чтобы в каждой мелочи видеть Промысл Божий, Его направляющую руку, Его заботливую щедрость», - отметил митрополит Антоний.

Он посоветовал постоянно просить в молитвах у Бога благословения в любой ситуации.

«Следует постоянно просить Божьего благословения, что бы мы ни делали, куда бы ни направлялись. «Господи, благослови!». Без благословения не приступать к делу, не вступать в общение, не выдвигаться в путь, не совершать каждодневные рутинные дела: работу, разъезды, покупки и прочее. Не начинать день, не уходить в сон. Держать в уме Бога постоянно», - сказал владыка.

По его словам, «впуская в жизнь Христа уже не мы, а Он руководит всем. Поэтому нас ждет лучший из возможных сценариев развития событий».

«Он лучший сценарист и режиссер. Мы пишем прекрасный сценарий с Богом. Вместе с Ним, а не в одиночку: коряво, с сомнительным сюжетом и героями. И наш совместный сценарий не может не быть прекрасным», - подчеркнул митрополит Антоний.

Также он посоветовал постоянно благодарить Бога за все, что происходит в нашей жизни.

«Все хорошее исходит только от Него. Добрые мысли, добрые поступки, добрые люди на нашем пути – все это следствие Его благости. Все злое – следствие нашего естества, и порой оно нам попущено, чтобы мы увидели себя со стороны, ужаснулись и изменились

Если мы будем постоянно и старательно выполнять эти простые и одновременно крайне сложные упражнения, мы сможем увидеть проблески Божьего света в своей жизни и сможем почувствовать Его невероятную, неописуемую щедрость и милости», - заключил архиерей.