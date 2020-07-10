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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

10.07.2020 / 21:17
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Собор Святой Софии Источник: Фото из открытых источников
В данном указе президент Эрдоган ссылается на решение суда о смене статуса храма Святой Софии, которое было принято несколькими часами ранее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса Святой Софии из музея на мечеть.

Фото указа с подписью Эрдоган опубликовал на своей странице в Твиттере, а также сопроводил публикацию словами – «С наилучшими пожеланиями».

«Решено: передать управление Айя-Софией диянету (управлению по делам религии Турции. — Ред.) и открыть ее для богослужений» - сказано в документе.

В данном указе президент Эрдоган ссылается на решение суда о смене статуса храма Святой Софии, которое было принято несколькими часами ранее.

Как сообщалось ранее, сегодня Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Святой Софии в музей.

Ранее президент Турции заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от решения.

Источник: Inpress.ua
собор Святой Софии
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