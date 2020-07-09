Митрополит Антоний объяснил, что поможет понять смысл жизни

Как определить к чему стремится наша душа — к благам мира или духовной жизни? Обрести истинный смысл жизни можно только с ощущением спокойствия в сердце.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Помышления плотские суть смерть» — утверждает апостол Павел. Но можно ли только о духовном и думать? На земле живем, приходится и о земном заботится. Никто же не освободит от попечения о земном. Да, мы живем на земле, мы хлопочем о том, что нужно для жизни. Но вопрос ведь в том, к чему устремлена душа? Можно и нужно многое делать, чтобы жить на свете. Но при этом одни живут, чтобы есть, другие едят, чтобы жить, как говорят мудрые. Значит главное — к чему ты все свои устремления направляешь», - напомнил митрополит Антоний.

По его словам, люди, стремящиеся жить согласно заповедей Господних, обретают мир, другие же – желают только жизни в свое удовольствие и относятся к духовным стремлениям с насмешкой.

«Через это мы можем проверить себя: есть ли в душе устойчивый мир и ощущение полноты жизни? Многие ли знают теперь эти блага небесные? Неудивительно и то, что некоторым такие понятия неведомы. Они не только не верят в то, что можно жить, зная опытно радость полноты бытия, зная всю глубину и невозмутимую тишину мирного устроения, но и готовы считать таких счастливцев неполноценными, чуть ли не психически больными. По крайней мере, недалекими и несовременными», - подчеркнул архиерей.

Он отметил, что верующие не могут не помнить, что живущие по плоти Богу угодить не могут.

«Даже если захотят?», — кто-то спросит. Если захотят, то откажутся сами и от мыслей пустых, и от мечтаний о здешнем счастье и благополучии, и от дел, которыми имя Божье хулится, то есть откажутся от всего, что несет душе смерть», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что грех зарождается в мыслях.

«Если мысли целиком погружены только в то, что враждует с Богом, и заповедям противятся, то откуда быть хорошему? Поэтому апостол Павел так настойчиво убеждает христиан утверждаться в духе Христовом, чтобы быть с Ним», - заключил управделами УПЦ.