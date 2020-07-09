Кабмин назначил языкового омбудсмена

Об этом сообщил 8 июля представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Кременя Тараса Дмитриевича", - написал он.

Напомним, Кабинет министров на прошлом заседании в среду, 1 июля, заслушал трех кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка Светланы Брониковой, Святослава Латинского и Тараса Кременя об их видении первоочередных шагов плана работы.

Ранее, 25 июня, Кабинет министров принял постановление о создании Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка как юридического лица публичного права. Правительство утвердило предельную численность работников Секретариата в количестве 50 человек. Постановление предусматривает, что уполномоченный выполняет функции руководителя государственной службы по главы Секретариата и его заместителей.

16 июля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым предусмотрено создание совершенно новых институтов, которых не было до сих пор в истории Украины - должности Уполномоченного по защите государственного языка и Секретариата Уполномоченного.

Тарас Креминь - народный депутат VIII созыва. Был председателем подкомитета по созданию Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Член Национального союза журналистов Украины, Национального союза краеведов Украины. Член наблюдательного совета Киевского университета имени Бориса Гринченко, Национального авиационного университета.

Сын украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Кременя.

Тарас Креминь является одним из соавторов закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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