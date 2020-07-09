Порошенко о Мальдивах и границе: я этого пограничника никогда не видел

Об этом заявил Порошенко во время избрания ему меры пресечения 8 июля

Прямая речь: "Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска.

Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой".

Напомним: 8 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы за указание пропустить через госграницу Порошенко и членов его семьи "вне существующего пункта пропуска".

Пятый президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января 2018 года находился на Мальдивах инкогнито. В расследовании программы журналистских расследований "Схемы" журналисты рассказали о тайном отпуске Порошенко с семьей на Мальдивах.

Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых вместе с перелетом в целом стоил не менее 500 тысяч долларов (более 14 млн гривен). На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.

Порошенко уверял, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников".

В августе 2019 года Государственное бюро расследования начало расследовать возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петр Порошенко.

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