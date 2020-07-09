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Украина выходит еще из одного соглашения СНГ - указ президента

09.07.2020 / 13:19
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участниц СНГ.

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, заключенного 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде", - говорится в указе.

Президент поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Как сообщалось, 15 января Кабмин поддержал проект Указа Президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участниц СНГ.

Отмечалось, что этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов государства.

Источник

соглашение, СНГ, Зеленский
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