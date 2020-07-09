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В Церкви заявили о дискриминации капелланов УПЦ в украинской армии

09.07.2020 / 13:01
В Церкви заявили о дискриминации капелланов УПЦ в украинской армии
Армия Источник: Центр информации УПЦ
Большинство должностей капелланов отданы представителям ПЦУ, а верующие УПЦ лишены духовной поддержки

В Украине продолжается дискриминация относительно религиозных прав военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

«На данный момент подходит к концу первая призывная кампания в этом году. Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2020 года №179-р наибольшее число призывников припадает на юго-восточные области нашей страны. Так, например, Днепропетровская область должна пополнить ряды Вооруженных Сил и прочих воинских формирований наибольшим числом ребят – 1520 человек. Чуть меньше – 1140 – призывают из Харьковской области. У Одесской области "просят" 900 человек. При этом Закарпатская область должна дать 410 человек, Ивано-Франковская – 500, Львовская 730, Волынская – 535», - рассказал священнослужитель.

По его словам, приведенные цифры обусловлены плотностью населения тех или иных регионов Украины, «однако же юго-восточные области также всегда были районами наибольшей концентрации прихожан УПЦ».

Он напомнил, что несмотря на это, большинство должностей капелланов отданы представителям ПЦУ, а верующие УПЦ лишены духовной поддержки.

«Соответственно и в армии, и в прочих силовых структурах служит большое число чад Украинской Православной Церкви, которые лишены духовного окормления. На сегодняшний день практически все капелланские должности отданы либо представителям ПЦУ, либо униатам. Даже баптистских пасторов в армии больше, чем священников УПЦ, коих всего лишь один. Исходя из этого, вполне допустимо поставить проблему таким образом: если государство призывает своих граждан к исполнению долга перед Родиной, но при этом лишает их законного права на религиозную свободу, то пусть тогда отменит призыв тех, чьи права будут заведомо нарушены», – отметил зампредседателя Синодального отдела УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц
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