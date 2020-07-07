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Вышла вторая часть фильма о возрождении Святогорской лавры

07.07.2020 / 18:38
Вышла вторая часть фильма о возрождении Святогорской лавры
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
В основу фильма легло интервью, которое владыка Арсений дал одному из донецких телеканалов в 1995 году, а также уникальные хроникальные кадры, запечатлевшие первые шаги наместника и братии на пути возобновления монашеской жизни обители после долгих лет запустения

В сети появилась вторая часть документального фильма «Монашество — свет миру!», который посвящен истории возрождения Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на svlavra.church.ua, фильм поможет тем, кто видел Лавру двадцать пять лет назад, вспомнить то время, а остальным зрителям — погрузиться в ту пору. 

В основу фильма легло интервью, которое владыка Арсений дал одному из донецких телеканалов в 1995 году, а также уникальные хроникальные кадры, запечатлевшие первые шаги наместника и братии на пути возобновления монашеской жизни обители после долгих лет запустения.

 «Двадцать пять лет воссоздавать то, что было священным для твоих предков пятьсот лет и оказалось практически разрушенным за семьдесят. Двадцать пять лет строить новое, возрождая и преумножая славные традиции твоих предшественников... Вторая часть фильма «Монашество — свет миру» ... расскажет вам именно об этом», — написали создатели фильма.

 Во второй части ленты наместник обители (тогда ещё архимандрит) рассказывает о храмах обители. Часть из них была разрушена, часть — изуродована в советские годы.

«Не бывает духовного возрождения без возрождения внешнего. Как дерево без коры усыхает и погибает, так и внутренняя духовная жизнь без обрядового благолепия умаляется и вскоре исчезает», — сказал недавно митрополит Арсений.

Эти слова, по мнению авторов фильма, как нельзя лучше отражают путь, пройдённый братией Лавры с момента возрождения молитвенной жизни в Святых Горах.

 

Источник: Inpress.ua
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