«Полный саакашвилизм»: Юрист раскритиковала некоторые пункты Антикоррупционной стратегии

Анализируя проект Антикоррупционной стратегии складывается впечатление, что его писали члены Общественного совета добродетели (ГРД) и становится понятно, с какой целью и какие темы будут лоббировать активисты-соросята.

Такое мнение высказала в своем телелеграмм-канале народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Смотрю проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 года. Впечатление, что раздел касательно деятельности судебных органов писали члены ГРД. Из этой стратегии видно, какие темы касательно судебной реформы будут лоббировать активисты – соросята. Это их “дорожняя карта” по освоению нового гранта на теме бесконечной судебной реформы и установлению внешнего управления», - написала юрист.

Она отметила наиболее «интересные моменты» в Стратегии:

- состоящая из иностранцев комиссия доброчестности будет отбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП);

- решения ВККС, где был негативный вывод ГРД, надо будет пересмотреть;

- предоставить ГРД возможность быть субъектом инициирования дисциплинарного производства в отношении судей;

- при участии международных экспертов отобрать в Верховный Суд новых судей, чтобы только они пересматривали решения ВАКС и т.д.

«И заметьте ни слова о добропорядочности самих членов таких вот ГРД, ни слова о конфликте интересов в их работе, необходимости дополнительно на законодательном уровне закрепить возможность обжалования их действий и т.д. В общем полный саакашвилизм», - резюмировала Славицкая.