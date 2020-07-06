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Использованные маски надо держать в пакете 3 суток – Минприроды

06.07.2020 / 16:47
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует перед утилизацией отходов масок и перчаток в домашних условиях выдержать их в пакете в течение 72 часов.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу, 4 июля.

Министр отметил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Однако в домашних условиях нужно придерживаться определенной процедуры утилизации.

Прямая речь: "Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации.

Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа.

Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов".

Абрамовский отметил, что подобные рекомендации существуют в других европейских странах, в частности в Великобритании.

Кроме того, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует гражданам по возможности использовать многоразовые защитные маски.

Источник

утилизация, маски, Минприроды, Абрамовский
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