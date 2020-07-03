Войти | Зарегистрироваться
15:59

пятница,
03 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие изменяет человеческую душу

03.07.2020 / 15:44
Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие изменяет человеческую душу
Анонс Источник: Центр информации УПЦ
Милосердие наполняет человеческую душу Божьей силой

В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие способно изменить человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 4 июля в 06.30 на телеканале «Интер».

«Милосердие наполняет человеческую душу Божьей силой. И в зависимости от того, насколько большие дела милосердия творит человек, на него сходит соответствующая Божья благодать. Когда человек творит значительные дела милосердия, то он сподобляется даже служения ангелов», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, почему Господь допускает разные испытания в жизни человека.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.