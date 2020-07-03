Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие изменяет человеческую душу

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Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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В Киеве задержали "минера" моста Метро
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Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
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