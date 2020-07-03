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Половина украинцев недовольны работой Зеленского

03.07.2020 / 15:54
52% украинцев не довольны деятельностью президента Владимира Зеленского.

Такие результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня

Дословно: "Деятельностью президента Зеленского довольны 36%, недовольны – 52%".

Затруднились ответить на этот вопрос 12% респондентов.

В то же время работой председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 21%, недовольны – 51%, затруднились оценить его работу 28%.

Работой парламента и правительства довольны гораздо меньше: только 9% положительно оценили деятельность ВР (76% – отрицательно) и 8% деятельность Кабмина (71% – отрицательно).

Еще 9% выразили удовлетворенность деятельностью премьера Дениса Шмыгаля. При этом 56% – недовольны его работой, а 36% – затруднились оценить.

В рамках исследования были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опрос проходил методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Источник

опрос, Зеленский
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