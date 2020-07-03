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Митрополит Антоний рассказал, что нужно просить у Бога

03.07.2020 / 12:29
Митрополит Антоний рассказал, что нужно просить у Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что мудрый человек берет на себя ответственность за происходящее в его жизни и благодарен за все

Для обретения счастья просить нужно не о благах земных, а о мудрости и понимании воли Божией о себе и о других.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы знаем много примеров, когда бедный человек - несчастен и несвободен, но когда человек богат, он порой тоже несвободен из-за своих забот, а может и более несвободен, чем бедный. Трудно богатому, не только деньгами, а и талантами, внешностью, молодостью, умом, легким нравом, войти в Царствие Небесное, трудно не соблазниться о своей значимости, не возомнить о себе, не возгордиться невольно. И только мудрый человек - счастлив и свободен», - сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, что значит настоящая мудрость.

«Быть мудрым  - значит не бросаться в крайности, держаться срединного пути, золотой, благословенной середины. Быть мудрым -  значит не искать врагов вовне: ни в обществе, ни в государстве, ни среди других народов, ни в своей семье. Понимая, что истинным врагом является лишь зло в нашем сердце», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что мудрый человек берет на себя ответственность за происходящее в его жизни и благодарен за все.

«Знание воли Божией делает мудрым. И именно это должно стать нашей главной просьбой и самым заветным желанием», - заключил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
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