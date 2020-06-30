В Луганской области произошел обвал на шахте, есть погибший и раненый

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Пока не известно, что стало причиной обвала на шахте, однако отмечается, что пострадавшего шахтера с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность. Позже он был госпитализирован в больницу Лисичанска.

Напомним, ранее обвал произошел на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой, вследствие чего погиб один горняк.

В Киеве произошел взрыв в одной из многоэтажек на Позняках, в результате обрушилось несколько этажей жилого дома.

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