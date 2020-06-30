В Минздраве упрекнули украинцев: Европа придерживается правил карантина, а вы - нет

Об этом шла речь в заявлении министра здравоохранения Маскима Степанова

Прямая речь: "В большинстве европейских стран, кроме смягчения карантина, люди строго придерживаются тех правил, которые установлены... во-вторых, там достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны контролирующих органов".

Министр сообщил, что правительство Украины тоже обратилось в контролирующие органы с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина.

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