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В 30 странах Европы после ослабления карантина произошел всплеск COVID-19 - ВОЗ

26.06.2020 / 17:16
В 30 странах Европы после ослабления карантина наблюдается всплеск заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Forexlive.

"В 30 странах наблюдается увеличение количества новых случаев", - заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

По его словам, в 11 из этих стран наблюдается обновление эпидемии. В то же время большинство европейских стран до сих пор не преодолели первую волну эпидемии.

Клюге не назвал конкретные страны, где фиксируется рост заболеваемости.

Однако среди стран, где зафиксированы вспышки заболевания в последнее время отмечается Португалия, где некоторые муниципалитеты включая Лиссабон, возобновили карантин, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 9 560 947, из них 485 625 летальных, выздоровели 5 200 735 человек.

Источник

коронавирус, Евросоюз, ВОЗ
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