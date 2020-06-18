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Никакого нового закона об "особом статусе" ОРДЛО нет, на ТКГ обсуждались только поправки к закону 2014 года – Гармаш

18.06.2020 / 17:54
Нет никакого нового закона об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждали только поправки к закону 2014 года.

Это отмечает привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Мы действительно на заседании политической подгруппы ТКГ на прошлой неделе обсуждали поправки к ст. 10 принятого Верховной Радой осенью 2014 года закона "об особом статусе". Там, действительно, присутствует формула Штайнмайера, которая говорит о том, что этот закон вступает в силу после проведения выборов и признания их ОБСЕ демократичными и прозрачными и т.д. Но! Украина, при этом, заявляет, что сами выборы могут состояться только при условии стабильного прекращения огня, контроля Украины над своей границей, и выведения с территории ОРДЛО незаконных вооруженных формирований и иностранных войск! Если эти условия будут соблюдены Россией, то мы, действительно, готовы провести выборы уже 25 октября и ввести в действие пресловутую Формулу", - написал он в среду, 17 июня, на своей странице в Facebook.

Гармаш указал, что если был бы новый законопроект, то уже никто не обсуждал бы поправки к старому. "Тем более что и в старый та сторона вносит такие поправки, которые мы считаем нецелесообразными, как раз потому, что закон уже принят Верховной Радой, более того, - именно на него идет ссылка в Комплексе мер Минских соглашений. Уже хотя бы поэтому мы не можем принять новый закон, мы можем лишь продлить или не продлить действие старого и внести в него некоторые поправки, взятые нами, как обязательство во время "встречи Норманди" в Париже", - пояснил он.

"В общем, я уверен, что никакого глобально нового закона "об особом статусе" просто нет. Главу Офиса президента неправильно поняли. По крайней мере, мы на ТКГ его точно не обсуждали", - подчеркнул Гармаш.

В интервью "Левому берегу", которое было опубликовано 17 июня, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал следующее: "Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера". Дальше мы его обсуждаем с нашими представителями территорий, они высказывают своё мнение".

Гармаш также отметил, что "первый" – это первый из трех законов, которые вообще должны обсуждаться согласно Комплексу мер Минских переговоров на ТКГ: "закон "об особом статусе", закон об амнистии, закон о специальных выборах".

Источник 

ТКГ, ОРДЛО, Гармаш
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