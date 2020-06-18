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Элладская Церковь объявила траур по сгоревшей чудотворной иконе Богородицы

18.06.2020 / 17:56
Элладская Церковь объявила траур по сгоревшей чудотворной иконе Богородицы
Икона Богородицы Варнакова Источник: Orthodox Christianity
Элладская Церковь объявила траур по иконе Богородицы Варнакова

Фокидская епархия Элладской Православной Церкви объявила двухмесячный траур в связи с гибелью в пожаре чтимого чудотворного образа Богоматери Варнакова, сообщает сайт Orthodox Christianity 16 июня.

Пожар в женском монастыре Панагия Варнакова в центральной Греции произошел вечером 14 июня. Насельницы монастыря были вовремя эвакуированы, никто из них не пострадал. Однако пожарным не удалось спасти монастырский собор, где находился образ Богоматери. Уцелел лишь небольшой фрагмент иконы.

Траур в связи с гибелью иконы объявил митрополит Фокидский Феоктист. Период скорби продлится до 14 августа - кануна Успения Богородицы - престольного праздника монастыря. Иерарх призвал верующих к покаянию и усиленной коленопреклоненной молитве о сестрах монастыря и о том, чтобы «Бог защитил весь наш народ от новых скорбей, опасностей и нужды».

Действующий с ХІ века монастырь Варнакова - один из старейших в Греции. Свое имя он получил в честь чудотворной иконы Божией Матери, которая, по преданию, была принесена из болгарского города Варна. В 2017 году в обители также случился пожар, в результате которого серьезно пострадала монастырская библиотека, однако икону Богоматери удалось спасти от огня.

Источник: Inpress.ua
икона, Элладская церковь, Икона Богородицы Варнакова
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